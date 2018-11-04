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В Стамбуле состоялись переговоры вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко и первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива с министром торговли Турции Рухсар Пекджан. Встреча состоялась в рамках официального визита Президента Украины Петра Порошенко в Турецкую Республику.

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Украины.

«Проговорили вопросы увеличения товарооборота между Украиной и Турцией и привлечение инвестиций; привлечение турецких технологий в переработку в АПК и инфраструктуру. А также усиление межрегионального сотрудничества, налаживания горизонтальных торгово-экономических связей между регионами Украины и Турции. Сейчас подписано 32 соглашения о сотрудничестве между административно-территориальными единицами стран», - сказал Зубко.

Вице-премьер-министр сообщил, что Турция вошла в топ-10 иностранных инвесторов в Украине. За январь-июль 2018 товарооборот товарами между Украиной и Турцией увеличился почти на 16% и составил 2,411 млрд долл. США, а товарооборот услугами вырос на 18,6% и составил 267,3 млн долл. США.

Как сообщалось ранее, Украина и Турция приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного выступления с президентом Украины Петром Порошенко в Стамбуле.
ForUm

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