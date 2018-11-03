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Украина и Турция приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного выступления с президентом Украины Петром Порошенко в Стамбуле, передает РБК-Украина.

"На этом заседании (7-е заседание Стратегического совета, - ред.) сегодня мы приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Мы верим, что благодаря этой сделке сможем достичь нашей цели - торгового баланса объемом 10 млрд долларов ", - заявил Эрдоган.

Кроме того, по словам Эрдогана, с каждым днем усиливается и развивается сотрудничество в области военно-промышленного комплекса.

В Стамбуле, во Дворце «Buyuk Mabeyn» проходит встреча Президента Украины Петра Порошенко и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
ForUm

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