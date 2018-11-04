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Президент Украины Петр Порошенко и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали «Совместное заявление по результатам Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой».

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Также, в присутствии глав двух государств был подписан «Меморандум между ГК «Укроборонпром» и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики о взаимных банковских гарантиях».

Документ подписали Генеральный директор ГУ «Укроборонпром» Павел Букин и президент по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир.

Меморандум определяет условия выполнения договорных обязательств между ГК «Укроборонпром» и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики, в частности в контексте регулирования порядка получения банковских гарантий, необходимых для реализации проектов в сфере оборонной промышленности

Документ закрепляет договоренности сторон о реализации контрактов в сфере оборонной промышленности без необходимости получения банковских гарантий, если сумма составляет менее 10 млн. долл. США.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина благодарна Турции и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за усилия по освобождению украинских политических заключенных и заложников, незаконно содержащихся в России и на оккупированных украинских территориях.
ForUm

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