В Сети появились новые изображения ультимативного гиперкара Aston Martin Valkyrie, пишет эльАВТО.

Рендеры автомобиля, который в компании называют «диффузором на колесах», опубликованные в Instagram-аккаунте британской марки.

По словам руководителя команды Формулы-1 Red Bull Racing Кристиана Хорнера, сейчас «Валькирия» проходит заключительный этап имитационных тестов, а реальный прототип выйдет на дороги в конце этого или начале следующего года. От представленного летом 2017 прототипа машина на новых изображениях отличается двухцветной градиентной окраской углепластикового кузова, колесами из рисунков в виде ячеек, креплением дворника лобового стекла и отделкой сидений светлым материалом.

Этот же дизайн ранее раскрыл японский миллиардер Юсаку Маедзава, который сфотографировал момент воспроизведения гиперкара по собственной спецификации в техническом центре Aston Martin.

В основе гибридной силовой установки «Валькирии» будет лежат рекордный по мощности дорожный «атмосферник». Отдача 6,5-литрового V12 составит 1146 лошадиных сил. Его строительством занимается фирма Cosworth.

Электрическую начинку для экстремального гиперкара разрабатывает хорватский Rimac. Шасси и кузов Aston Martin Valkyrie практически полностью сделают из карбона. Максимально легкой будут даже фары и эмблема Aston Martin - она легче стандартной на 99,4 процента. В днище гиперкара есть тоннели, создают эффект Вентури. Благодаря им на максимальной скорости создается прижимная сила в 1814 килограммов.

Как сообщалось ранее, компания Audi в сотрудничестве со студией Blue Sky Studios разработала электромобиль специально для мультфильма Spies in Disguise («Камуфляж и шпионаж»).