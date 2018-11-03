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Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко поблагодарил Украину за решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому Патриархату.

Об этом говорится в сообщении на сайте пресс-службы президента Украины, пишет День.

«Молюсь Господу, чтобы в ближайшее время я снова посетил вашу прекрасную и гостеприимную страну», - заявил Варфоломей.

Отмечается, что Андреевская церковь, которая является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII века мирового значения и находится в Киеве, будет использоваться Константинополем для постоянного представительства Матери-Церкви в столице Украины.

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей подписали Соглашение «О сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским Патриархатом». Это соглашение о сотрудничестве в создании независимой православной Церкви в Украине, Вселенский Патриарх предоставляет Томос, признавая независимость украинской Церкви, и вручает его избранному на Соборе Предстоятелю.
ForUm

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