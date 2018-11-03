В парламенте Узбекистана выступили с идеей ввести ответные меры против Украины, начавшей расследование в отношении импорта узбекских автомобилей. В частности, сократить импорт украинских товаров путем замещения узбекскими или российскими. Об этом сообщает «Фергана», пишет 112 Украина.

Узбекские законодатели назвали действия Украины недружественным актом и протекционизмом позиций национальных производителей.

«Если цель — ограничить импорт автомашин из Узбекистана, почему бы не поступить Узбекистану таким же образом в отношении товаров, импортируемых из Украины? Почему бы не подумать об этом?» — сказал депутат Расул Кушербаев и добавил, что правительство «должно быть готово ввести симметричные меры против Украины».

С аналогичным призывом выступил и член законодательной палаты Абдурашид Абдукодиров. Он заявил, что «Узбекистан способен ответить против таких грубых мер». Одной из мер депутат назвал резкое снижение объема импорта из Украины — путем замещения товарами собственного производства или завоза аналогичных товаров из России.

Под удар может попасть кондитерская и масложировая продукция, медикаменты и сахар. Депутаты призывают правительство изучить вопрос по ограничению ввоза этих товаров на узбекские рынки.

Член комитета по бюджету и экономическим реформам парламента Узбекистана Абдурашид Тухтабаев заявил, что «при осуществлении поставок на узбекистанский рынок фармацевтической продукции имеют место случаи нарушения национального законодательства».

Украина в октябре 2018 года по жалобе ассоциации украинских автомобилестроителей «Укравтопром» начала расследование импорта легковых автомобилей из Узбекистана. По версии украинской стороны, узбекские производители могли получать субсидии от государственных органов Узбекистана и пользоваться отдельными льготами от таких субсидий». За несколько лет импорт автомобилей из Узбекистана вырос на 760%, что, по мнению «Укравтопрома», «может причинить существенный вред национальному товаропроизводителю».

За последние три года Узбекистан импортировал украинских товаров на 642 млн долларов, а Украина завезла узбекских товаров на 169 млн долларов.

Как сообщалось ранее, в Европейском Союзе раскритиковали введение Россией санкций в отношении физических лиц и некоторых компаний Украины.