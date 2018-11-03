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Объединительный собор Украинской православной церкви, на котором должны объявить об автокефалии и избрать предстоятеля, может состояться 21 ноября.

Об этом со ссылкой на собственные источники, приближенные к Вселенской патриархии, сообщает «Коммерсант», пишут Экономические новости.

Издание называет такую дату неслучайной.

Так, в этот день православные христиане будут праздновать Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил. Святой Михаил является также покровителем Киева.

Сообщалось, что митрополита Онуфрия не пустят на решающий собор по Томосу. С таким заявлением выступил спикер УПЦ КП Евстратий (Зоря), подчеркнув, что для участия главы УПЦ МП в собрании нет никаких оснований.

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей подписали Соглашение «О сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским Патриархатом». Это соглашение о сотрудничестве в создании независимой православной Церкви в Украине, Вселенский Патриарх предоставляет Томос, признавая независимость украинской Церкви, и вручает его избранному на Соборе Предстоятелю.
ForUm

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