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В Европейском Союзе раскритиковали введение Россией санкций в отношении физических лиц и некоторых компаний Украины.

Об этом заявил в пятницу представитель Евросоюза, сообщает Укринформ.

«Решение российского правительства ввести финансовые меры в отношении украинских лиц и компаний являются необоснованными. Необходимо избегать шагов, которые направлены на обострение ситуации и подрывают поиск решения для восстановления территориальной целостности Украины», - подчеркнули в ЕС.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди них – судьи Конституционного Суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации Президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупными бизнесменами Украины.

В частности, под санкции попали председатель ВР Андрей Парубий, руководитель МВД Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, главный военный прокурор Анатолий Матиос, экс-заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив, секретарь СНБО Александр Турчинов.
ForUm

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