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По данным исследования аналитического центра CEDOS, лишь 6% нынешних студентов, обучающихся в Польше, точно планируют вернуться в Украину, передает БизнесЦензор.

Основные причины такого решения — желание жить ближе к друзьям, стремление использовать полученные знания на пользу Украине, жить в обычной культурной среде, неудачные попытки найти хорошую работу в Польше.

Еще 22% украинских студентов до сих пор не определились с планами на будущее.

"Это означает, что есть определенные причины, которые не дают им однозначно сказать: я не хочу возвращаться, — отмечает издания. — По мнению экспертов CEDOS, Украина, правильно организовав информационную кампанию, еще может повлиять на их решение. Это могут быть истории успеха тех, кто вернулся, информация о том, как можно трудоустроиться в Украине, и т.п."

Планы тех, кто не будет возвращаться на Родину, получив диплом польского университета, различаются. Хотят остаться в Польше всего 23%, около 24% — переехать в другую страну ЕС, 8% — выехать в другую страну за пределами ЕС.

Те, кто планирует остаться в Польше, объясняют это многими причинами. Самая популярная — лучшие условия для жизни и возможность зарабатывать больше, чем в Украине.

Как сообщалось ранее, с 27 апреля по 7 мая студенты 1-3 курсов Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко проходили практику в оккупированном Крыму.
ForUm

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