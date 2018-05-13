С 27 апреля по 7 мая студенты 1-3 курсов Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко проходили практику в оккупированном Крыму. Об этом сообщает UA:Суми.

Туда поехали будущие специалисты в туристической отрасли.

По словам ректора вуза Юрия Лянного, это связано с тем, что на Сумщине нет маршрутов соответствующей сложности.

«В соответствии с учебной программой по специальности «туризм», у них дисциплина «повышение профессионального мастерства», согласно этой программе студенты должны пройти 6 категорийных походов. Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, требующих горной подготовки», - заявил он.

Ректор утверждает, что вопрос был согласован с СБУ, однако в ведомстве эту информацию опровергли.

«Управлением СБУ в Сумской области санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины», - рассказала представитель начальника Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.