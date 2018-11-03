В Стамбуле, во Дворце «Buyuk Mabeyn» началась встреча Президента Украины Петра Порошенко и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
После общения глав двух государств состоится Седьмое заседание Украинской-турецкой стратегического совета высокого уровня под председательством Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана
По результатам переговоров запланировано подписание двусторонних документов.
Как сообщалось ранее, в Стамбуле Президент Петр Порошенко вместе с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции открыл мемориальную доску на здании бывшей дипломатической миссии УНР в 1919-1922 годах.
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