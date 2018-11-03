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В Гонконге 2 ноября в возрасте 91 года скончался продюсер Рэймонд Чоу, который принес славу Брюсу Ли и Джеки Чану, который получил первый в своей карьере "Оскар". Об этом сообщает издание South China Morning Post, пишет Страна.

Рэймонд Чоу внес огромный вклад в формирование жанра фильмов с боевыми искусствами в современном его виде. Он известен как "крестный отец киноиндустрии Гонконга".

Благодаря своим картинам он открыл миру актёров и мастеров боевых искусств Джеки Чана и Брюса Ли. За свою жизнь Чоу спродюсировал более 600 фильмов и создал одну из известнейших кинокомпаний Гонконга Golden Harvest.

Как сообщалось ранее, 6 июня умерла известный украинский режиссер и актриса Кира Муратова.
ForUm

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