В среду, 6 июня, умерла известный украинский режиссер и актриса Кира Муратова.
Об этом сообщает Buro 24/7 со ссылкой на ее мужа Евгения Голубенко.
Кире Муратовой было 83 года.
Она жила и работала в Одессе.
Известность ей принесли ее первые фильмы «Короткие встречи» (1967) и «Долгие проводы» (1971).
Фильм Муратовой «Астенический синдром» в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедию «Настройщик» показывали на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы «Мелодия для шарманки» и «Вечное возвращение. Кастинг».
Кира Муратова – украинский кинорежиссер, академик Национальной академии искусств Украины. Родилась 5 ноября 1934 года в Королевстве Румыния в городе Сороки (ныне территория Молдовы).
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