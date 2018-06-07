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В среду, 6 июня, умерла известный украинский режиссер и актриса Кира Муратова.

Об этом сообщает  Buro 24/7 со ссылкой на ее мужа Евгения Голубенко. 

Кире Муратовой было 83 года.

Она жила и работала в Одессе.

Известность ей принесли ее первые фильмы «Короткие встречи» (1967) и «Долгие проводы» (1971).

Фильм Муратовой «Астенический синдром» в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедию «Настройщик» показывали на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы «Мелодия для шарманки» и «Вечное возвращение. Кастинг».

Кира Муратова – украинский кинорежиссер, академик Национальной академии искусств Украины. Родилась 5 ноября 1934 года в Королевстве Румыния в городе Сороки (ныне территория Молдовы).
ForUm

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