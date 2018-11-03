также в разделеПолитика
Порошенко открыл мемориальную доску на здании дипмиссии УНР в 1919-1922 годах в Стамбуле 13
Посол Венгрии в Украине завершил свою работу 29
РАЗУМНАЯ СИЛА: Украинская власть полностью находится под внешним контролем 51
ЕС раскритиковал российские санкции против Украины 48
Время субсидий: Гройсман без предупреждения заехал в центр соцслужб 31
КСУ отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли 31
Коломойский: Санкционный список Кремля» редактировался на Банковой 48
Песков объяснил, почему Вышинского не меняют на Сущенко 40
Меджлис созывает конференцию Курултая крымских татар 30
Министр энергетики США едет в Украину и Польшу искать пути снижения зависимости от России 38
Под санкции РФ попали 30% нардепов 40
Меркель рассказала, какие бы реформы ввела, будь она премьером Украины 134
Порошенко: Мир не признает фейковых выборов на Донбассе 19
РАЗУМНАЯ СИЛА потребовала у Ляшка лично подписать Народную декларацию о мире 52
Арьев: Цель российских санкций – поссорить украинских политиков 37
Порошенко о санкционном списке РФ: Это как госнаграда 43
Климкин о санкциях РФ: Начало сериала перед выборами 37
Германия будет выступать за продление санкций против РФ 29

В рамках официального визита в Турцию Президент Петр Порошенко принял участие в открытии выставки архивных документов, посвященной 100-летию украинско-турецкой дипломатического присутствия «Украина и Турция в 1918-1921 годах: к столетию взаимного дипломатического присутствия», которая будет размещаться в Стамбульском университете, сообщает пресс-служба Главы государства.

Вместе с Главой украинского государства выставку открыл ректор Стамбульского университета Махмут Аком.

Выставка «Украина и Турция в 1918-1921 годах: к столетию взаимного дипломатического присутствия» архивных документов подготовлена Министерством иностранных дел Украины, Посольство Украины в Турецкой Республике в сотрудничестве с Научным обществом истории дипломатии и международных отношений и Государственной архивной службой Украины.

Ее экспозиция состоит из 6 стендов. Первый из них - «Мирные переговоры в Брест-Литовске: процесс и результат». Второй посвящен дипломатической миссии Османской империи в Киеве в 1918 году. Третий касается работы генеральных консульств Османской империи в Одессе и Харькове. Четвертый - о деятельности первого украинского представительства в Турции. Пятый стенд рассказывает о деятельности Посольства Украинского Государства / УНР в Стамбуле во второй половине 1918 года - 1921 и называется «С Украиной в сердце». На шестом стенде представлено развитие украинской-турецких контактов в период прихода к власти большевиков.

Как сообщалось ранее, в Стамбуле Президент Петр Порошенко вместе с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции открыл мемориальную доску на здании бывшей дипломатической миссии УНР в 1919-1922 годах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги