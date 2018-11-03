В рамках официального визита в Турцию Президент Петр Порошенко принял участие в открытии выставки архивных документов, посвященной 100-летию украинско-турецкой дипломатического присутствия «Украина и Турция в 1918-1921 годах: к столетию взаимного дипломатического присутствия», которая будет размещаться в Стамбульском университете, сообщает пресс-служба Главы государства.

Вместе с Главой украинского государства выставку открыл ректор Стамбульского университета Махмут Аком.

Выставка «Украина и Турция в 1918-1921 годах: к столетию взаимного дипломатического присутствия» архивных документов подготовлена Министерством иностранных дел Украины, Посольство Украины в Турецкой Республике в сотрудничестве с Научным обществом истории дипломатии и международных отношений и Государственной архивной службой Украины.

Ее экспозиция состоит из 6 стендов. Первый из них - «Мирные переговоры в Брест-Литовске: процесс и результат». Второй посвящен дипломатической миссии Османской империи в Киеве в 1918 году. Третий касается работы генеральных консульств Османской империи в Одессе и Харькове. Четвертый - о деятельности первого украинского представительства в Турции. Пятый стенд рассказывает о деятельности Посольства Украинского Государства / УНР в Стамбуле во второй половине 1918 года - 1921 и называется «С Украиной в сердце». На шестом стенде представлено развитие украинской-турецких контактов в период прихода к власти большевиков.

Как сообщалось ранее, в Стамбуле Президент Петр Порошенко вместе с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции открыл мемориальную доску на здании бывшей дипломатической миссии УНР в 1919-1922 годах.