Как сообщает издание Ubergizmo, южнокорейская компания покажет новинку на CES 2019, международной выставке потребительских технологий, которая пройдет в январе 2019 года в Лас-Вегасе в США, пишет PORTALTELE.

Скручивающаяся конструкция — это настоящее спасение для тех, кто не смотрит телевизор каждый день. Новинка от LG обладает внушительным 65-дюймовым OLED-дисплеем, но в собранном состоянии принимает вид аккуратной минималистичной коробки.

LG впервые представила этот концепт на CES 2018, однако тогда он находился в стадии разработок. В 2019 году компания презентует готовый коммерческий продукт и огласит его стоимость.

Возможно, он выйдет не в единственном экземпляре, и на рынке появится модельный ряд скручивающихся телевизоров от LG с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов.

Как сообщалось ранее, особой популярностью пользуются «умные» телевизоры, работающие на базе Смарт-платформы и от этого способные на многие невероятные функции.