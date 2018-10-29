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При этом стоит заметить, что скорость продаж мало назвать просто внушительной – она попросту не может не впечатлять. Конечно же, особой популярностью пользуются «умные» телевизоры, работающие на базе Смарт-платформы и от этого способные на многие невероятные функции. Отличное решение для домашнего использования – Smart-модели с 40-дюймовым экраном. Почему именно такой дюймаж? Об этом – немного ниже.

5 причин обзавестись «умным» телеком

Телевизоры Samsung Smart TV 40 дюймов можно заказать на www.moyo.ua. Почему стоит выбрать именно сочетание Смарт-платформа + экран 40”?

Такие телеки – это «золотая середина», устройство, которое можно установить практически на любой высоте и в любой комнате. Его размеры нельзя назвать компактными, но и очень большими они не являются. 40 дюймов – это отсутствие негативного влияния на органы зрения, возможность использования для гейминга и просмотра фильмов, вариант установки на стену с помощью специальных крепежей.

Smart TV = наличие бесперебойного доступа к телевизионному (и не только) контенту. Возможности телевизоров, которые причислены к категории «умных», гораздо шире, чем возможности их классических сородичей. Благодаря интеллектуальной платформе телевизоры Самсунг можно использовать и для просмотра Интернет-контента в режиме онлайн, и для воспроизведения файлов, которые хранятся на других девайсах и съемных носителях.

Умные телевизоры – это функциональные телевизоры. Да, Smart TV открывает широкие функциональные возможности перед девайсом и его владельцем. Так, устройства с искусственным интеллектом могут использоваться для общения в мессенджерах, запуска графических редакторов и многих других приложений, которые можно скачать в магазине софта (платно и бесплатно), демонстрации слайдов презентации и просмотра фотоснимков из медиахранилища.

Стоимость умных телевизоров от компании Samsung на удивление многих пользователей – адекватна и демократична. Их функциональные возможности полностью оправдывают установленную производителем цену.

Смарт-телевизорами можно управлять с помощью мобильного устройства или планшета. Это избавляет от извечной проблемы поиска без вести пропавшего пульта. При этом, интерфейс управления отличается простотой, доступностью и интуитивностью.

Заинтересовались 40-дюймовыми умными телеками корейского производства и уже почти готовы отправиться на поиски идеальной модели? Изучить свежий ассортимент брендовых устройств можно на официальном сайте компании.
ForUm

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