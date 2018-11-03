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На канале HBO отреагировали на «твит» президента США, в котором он потроллил Иран одной из самых известных фраз - Дональду Трампу и другим политикам запретили использовать торговые марки, связанные с известным американским сериалом «Игра престолов», пишет Сегодня.

Соответствующее заявление канал HBO, на котором фентези-сага выходит, опубликовал после того, как глава Белого дома опубликовал у себя в Twitter сообщений с отсылкой к сериалу.

На запрос американского канала CNBC администрация HBO заявила, что им не было известно об этом сообщении, и они хотят, чтобы их товарные знаки не использовались в политических целях.

При этом на канале отметили, что не собираются предпринимать какие-либо дальнейшие действия на фоне случившегося.

Позже в микроблоге HBO появился «твит»: «Как сказать «неправомерное использование товарного знака» по-дотракийски?»

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп обвинил руководство компании Twitter в предвзятом отношении и падении числа подписчиков его аккаунта.
ForUm

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