В системе ProZorro.Продажи появился первый объект в рамках малой приватизации, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Он был выставлен отделом по управлению и приватизацией коммунального имущества Житомирского городского совета на торговой площадке smarttender.biz - это двухэтажное здание недействующей стоматологической поликлиники в центре Житомира https://bit.ly/2LsXqlY. Сразу после этого свои первые объекты малой приватизации в системе зарегистрировали Львов и Измаил.

По случаю старта проекта офис ГП «Прозорро Продажи» посетил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он подчеркнул, что процесс приватизации Украины, начинается на основе нового законодательства и с использованием инновационных инструментов, а именно механизмов платформы ProZorro.Продажи.

«Наше правительство впервые начало этот процесс. Я заинтересован в том, чтобы все было открыто, прозрачно и конкурентно, и всей стране надо об этом сказать, - сказал Гройсман. - Всегда было как, держали объекты, не стратегические для экономики, чтобы как-то когда-то что-то там прикупить или продать. Меняем это, ломаем старую систему и максимально все заводим в ProZorro. Любой предприниматель увидит товары и купит себе нужное помещение, какой-то объект – без знакомства с руководством района или области».

Он подчеркнул, что эффективные продажи активов – это большая помощь для малого и среднего бизнеса, а значит – развитие территорий и экономики.

«Свою задачу вижу в том, чтобы поддерживать команду всеми инструментами, которые у меня есть, чтобы мы меняли пласты проблем, которые не решались десятилетием и делали страну слабее. А теперь имеем прекрасную возможность. Пусть продажи начинаются с первых 18 лотов. Затем их будут тысячи. Наша задача, чтобы это потом наступило как можно быстрее», - сказал Гройсман.

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов подчеркнул, что заведение первых объектов от городских администраций – это очень важный шаг. «Во-первых, это показывает, что система Prozorro.Продажи готова к старту малой приватизации. А во-вторых, доказывает, что в регионах есть прогрессивные лидеры, которые быстро осваивают новые инструменты и действительно занимаются благосостоянием общин. Ведь именно местные общины получат главное преимущество от прозрачной и эффективной малой приватизации», - отметил Нефедов.

Со своей стороны и.о. директора ГП «Прозорро.Продажи» Алексей Соболев поблагодарил правительственную команду, Минэкономразвития и Фонд госимущества, которые упорно работали над тем, чтобы запустить процесс малой приватизации в Украине. «Особенно хочу поздравить городские власти Житомира за первый лот. Город стал первопроходцем и войдет в историю Украины, вместе с Львовом и Измаилом, которые выставили свои первые объекты сразу за ним. Всего таких объектов уже восемнадцать. Впрочем, уверен, что уже через неделю количество лотов, как и количество городов, существенно возрастет», - добавил он.

Напомним, согласно закону «О приватизации государственного и коммунального имущества», который вступил в силу в марте, малая приватизация будет проходить через электронную систему ProZorro.Продажи. Речь идет об активах государственной и коммунальной собственности стоимостью до 250 млн грн. Выставлять объекты в рамках малой приватизации будут Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), а также местные органы власти.

Во исполнение обновленного Закона о приватизации, Кабмин утвердил правила малой приватизации (подробнее: https://goo.gl/d2LChq). Среди прочего, был утвержден Порядок проведения аукционов по продаже объектов малой приватизации (Постановление от 10 мая 2018 № 432 https://goo.gl/trJixu) и Порядок отбора и авторизации электронных площадок для проведения электронных аукционов малой приватизации (Постановление от 10 мая 2018 № 433 https://goo.gl/RRmZAd).