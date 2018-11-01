Проблему домов на Харьковском шоссе можно решить только путем выполнения технических условий, а не блокированием автомагистралей, заявили в КГГА.

«Жители домов 19 и 19-А на Харьковском шоссе, должны избрать метод конструктивного диалога и партнерства, а не радикальных действий. Ведь блокирование улиц повлекло большую проблему для тысяч киевлян, которые не могли попасть на работу, часами стояли в пробках. Для решения проблемы этих домов есть все предпосылки и содействие со стороны города», - говорится в сообщении.

Напомним, 4 октября 2018 на техническом совещании было принято решение о продлении временного соглашения № 62349 от 02.04.2013 до 1 декабря 2018 года.

Также 23 октября 2018 проведено очередная совещание с представителями Киевской городской государственной администрации и всеми руководителями ОСМД ЖК «Мега-Сити».

ДТЭК Киевские электросети восстановило электроснабжение домов после достижения договоренностей о согласовании графика погашения долга в размере более 3 млн грн, который накоплен обслуживающей организацией ООО «ДОМ-СЕРВИС 19».

«В результате переговоров общую сумму долга решили разбить на пропорциональные платежи, которые должны быть уплачены до 1 июля 2019 года. Первый транш в сумме около 250 тыс. грн от ООО «ДОМ-СЕРВИС 19» уже поступил. Остальные – около 2,7 млн грн – выплатят в течение установленного срока. Поэтому, согласно договоренностям, энергетики восстановили электроснабжение домов 19 и 19-А на Харьковском шоссе», - отметили в КГГА.

Представителям инициативных групп жителей предложен алгоритм решения проблемы, который позволяет выполнить технические условия и заключить договор о присоединении к электрическим сетям по постоянной схеме питания. Однако в дальнейшем жители должны выполнить технические условия, без чего невозможно стабильное электроснабжение в здании, придерживаться графика погашения долга и не допустить накопления долга в дальнейшем.

Напомним, вечером 30 октября жители одного из домов вблизи Харьковского шоссе в Киеве перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу электроэнергии.

В ДТЭК Киевские электросети заявили о задолженности в сумме более 2 млн грн.