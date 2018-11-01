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Веденные Россией санкции против Украины являются началом многосерийного сериала в преддверии выборов, считает министр иностранных дел Павел Климкин.

«Даже совсем поверхностный анализ так называемого «санкционного списка» РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них. Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер», - написал министр в Facebook.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Отмечается, что «среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации Президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины».
ForUm

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