Сегодня, 1 ноября, в Киеве полицейское задержали гражданина Грузии, разыскиваемого Интерполом по подозрению в убийстве гражданки Польши. Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает департамент коммуникации НПУ.

Так, в ночь с 20 на 21 октября в городе Лодзь (Польша) исчезла 28-летняя гражданка Республики Польша. Местные полицейские установили, что к этому преступлению причастен 39-летний гражданин Грузии. Однако, по информации правоохранителей, сразу после убийства подозреваемый выехал на территорию Украины. Поэтому он был объявлен в международный розыск.

«Мы понимали, что на территории соседнего государства совершено преступление и необходимо немедленно включаться в работу. Подозреваемый был объявлен в международный розыск Интерполом, ему была выставлена ​​«красная карточка». Весь блок украинского уголовной полиции взялся за его поиски еще до официального обращения», - рассказал Аброськин.

По его словам, в дальнейшем для поиска злоумышленника была создана совместная украинско-польско-грузинская рабочая группа полицейских.

«Сегодня в 6 утра в результате розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Нацполиции подозреваемый был задержан в столице. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Польшу. Сейчас дело за Генеральной прокуратурой. Эта ситуация еще раз доказывает, что между полицией нет каких языковых или других барьеров, и мы готовы работать совместно в любом направлении по противодействию преступности», - отметил Аброськин.

Со своей стороны офицер связи полиции Республики Польша Павел Добош поблагодарил украинских и грузинским полицейским за работу.

Высокий уровень сотрудничества полицейских трех стран отметил и полицейский атташе при посольстве Грузии в Республике Польша Георгий Гамсахурдиа. «Задержание разыскиваемого произошло в очень короткие сроки, - отметил он. - Хочу поблагодарить за профессиональную работу».