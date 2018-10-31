С 30 октября два жилых дома по адресам ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А остались без электроснабжения. Сооружения обслуживает ООО «ДОМ-СЕРВИС 19», которое накопило задолженность в сумме более 2 млн грн перед ДТЭК Киевские электросети за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба компании.

ООО «ДОМ-СЕРВИС 19» является балансодержателем трех домов жилого комплекса «Мега-Сити» по адресам ул. Харьковское шоссе, д. 19, 19-А и 19-Б (скандального застройщика Войцеховского). Объекты получают электроэнергию по временным договорам.

Начиная с октября 2016 года, ООО «ДОМ-СЕРВИС 19» платит за потребленные услуги несвоевременно и не в полном объеме.

«ДТЭК Киевские электросети, понимая сложную ситуацию, в которой оказались жители многоэтажек, неоднократно предлагала согласовать график погашения задолженности. Балансодержатель также должен как можно быстрее выполнить технические условия и заключить договор о присоединении к электрическим сетям по постоянной схеме питания. Это позволило бы решить спорную ситуацию и исключить отключение от электроснабжения. Однако ООО «ДОМ-СЕРВИС 19» до сих пор этого не сделало», - говорится в сообщении.

Несмотря на постоянный рост долга, ДТЭК Киевские электросети пошла навстречу и неоднократно инициировала продолжение временного договора на электроснабжение домов. Так, 4 октября 2018 на техническом совещании было принято решение о продлении временного соглашения № 62349 от 02.04.2013 до 1 декабря 2018 года.

Также 23 октября проведено очередное совещание с представителями Киевской городской государственной администрации и всеми руководителями ОСМД ЖК «Мега-Сити». Но проблема не решена.

В такой ситуации ДТЭК Киевские электросети вынуждена прекратить подачу электроэнергии в дома по адресам ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А. Компания понимает, насколько важно для жителей, чтобы электроэнергия в доме была всегда. Но, к сожалению, невыполнение гарантийных обязательств балансодержателем исключает ее дальнейшую подачу.

«ДТЭК Киевские электросети просит городские власти и жителей домов усилить контроль над балансодержателем-должником, ведь из-за его безответственности сотни киевлян рискуют остаться без электроснабжения», - резюмировали в компании.

Напомним, вечером 30 октября жители одного из домов вблизи Харьковского шоссе в Киеве перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу электроэнергии.