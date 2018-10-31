В Чешской Республике анонимные пользователи, которые называют себя «эльфами» в противовес «троллям», координируют свои усилия, чтобы противостоять информационным атакам из Российской Федерации.

Об этом сообщил сайт Denikn, передают Українські Новини.

Впервые «движение эльфов» возникло в странах Балтии для сопротивления российской «фабрике троллей».

«Там «эльфы» смогли ограничить российские информационные операции. Мы поддерживаем связь с ними и хотим подражать этому», - рассказал член чешского движения.

Пользователи, участвующие в движении, сохраняют анонимность, чтобы не нарваться на кампанию по дискредитации их персон. Ранее под такую ​​кампанию попала финская журналистка Джессика Аро. После того как она написала ряд материалов об информационных манипуляциях Кремля, тролли стали обвинять ее в работе на США и распространять мемы с ее фотографиями.

«Мы работаем не против людей, которые просто что-то критикуют, а против тех, кто сознательно занимается разрушением функционирования нашей страны», - отметил один из чешских «эльфов».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что перед выборами в Конгресс США российская «фабрика троллей» запустила новый сайт.

Путин заявил, что «фабрика троллей» Пригожина – его «личное дело».

16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых – российский предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований».