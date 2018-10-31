также в разделеМир
У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв: есть жертвы 15
В РФ пьяный полицейский на спор выстрелил себе в голову 36
В Германии медбрат признался в убийстве 100 пациентов 50
Трамп решил отменить гражданство США по рождению 39
Российский авианосец получил пятиметровую пробоину при падении крана 45
Названа возможная причина крушения индонезийского Boeing 76
Францию накрыл мощный снегопад, обесточены 200 тысяч домов 111
МИД Польши: Германия действует вопреки позиции ЕС в вопросе «Северного потока-2» 25
В РФ затонул плавучий док, в котором ремонтировали авианосец «Адмирал Кузнецов» 97
В Италии из-за сильных дождей погибли 6 человек 26
В Стамбуле открыли аэропорт, который станет крупнейшим в мире 120
На месте крушения Boeing в Индонезии обнаружили останки 10 погибших 75
В США застрелили известного рэпера 59
Ассанж заявляет, что Эквадор намерен выдать его США 35
В Пакистане пассажирский автобус упал в пропасть, погибли 17 человек 17
На месте крушения Boeing в Индонезии обнаружили 6 тел 70
Дуда: Имперские амбиции Москвы очевидны для каждого 25
Журналист НТВ, которого избили в прямом эфире в день ВДВ, покончил с собой 115

В Чешской Республике анонимные пользователи, которые называют себя «эльфами» в противовес «троллям», координируют свои усилия, чтобы противостоять информационным атакам из Российской Федерации.

Об этом сообщил сайт Denikn, передают Українські Новини.

Впервые «движение эльфов» возникло в странах Балтии для сопротивления российской «фабрике троллей».

«Там «эльфы» смогли ограничить российские информационные операции. Мы поддерживаем связь с ними и хотим подражать этому», - рассказал член чешского движения.

Пользователи, участвующие в движении, сохраняют анонимность, чтобы не нарваться на кампанию по дискредитации их персон. Ранее под такую ​​кампанию попала финская журналистка Джессика Аро. После того как она написала ряд материалов об информационных манипуляциях Кремля, тролли стали обвинять ее в работе на США и распространять мемы с ее фотографиями.

«Мы работаем не против людей, которые просто что-то критикуют, а против тех, кто сознательно занимается разрушением функционирования нашей страны», - отметил один из чешских «эльфов».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что перед выборами в Конгресс США российская «фабрика троллей» запустила новый сайт.

Путин заявил, что «фабрика троллей» Пригожина –  его «личное дело».

16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых – российский предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги