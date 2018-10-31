В Чешской Республике анонимные пользователи, которые называют себя «эльфами» в противовес «троллям», координируют свои усилия, чтобы противостоять информационным атакам из Российской Федерации.
Об этом сообщил сайт Denikn, передают Українські Новини.
Впервые «движение эльфов» возникло в странах Балтии для сопротивления российской «фабрике троллей».
«Там «эльфы» смогли ограничить российские информационные операции. Мы поддерживаем связь с ними и хотим подражать этому», - рассказал член чешского движения.
Пользователи, участвующие в движении, сохраняют анонимность, чтобы не нарваться на кампанию по дискредитации их персон. Ранее под такую кампанию попала финская журналистка Джессика Аро. После того как она написала ряд материалов об информационных манипуляциях Кремля, тролли стали обвинять ее в работе на США и распространять мемы с ее фотографиями.
«Мы работаем не против людей, которые просто что-то критикуют, а против тех, кто сознательно занимается разрушением функционирования нашей страны», - отметил один из чешских «эльфов».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что перед выборами в Конгресс США российская «фабрика троллей» запустила новый сайт.
Путин заявил, что «фабрика троллей» Пригожина – его «личное дело».
16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых – российский предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований».
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