Спонсоры российской «фабрики троллей», которая в 2016 году вмешивалась в президентские выборы в США, накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, запустили новый американский сайт, сообщает Голос Америки со ссылкой на Associated Press.

Издание отмечает, что российские боты и тролли используют все более изощренные и целенаправленные инструменты. Из нового обвинительного заключения следует, что за предыдущей работой хакеров в поддержку Дональда Трампа стоял Кремль.

В то время, как президент США Дональд Трамп готовится к назначенной на понедельник встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, многие американцы задаются вопросом: пытается ли Кремль вновь нарушить ход выборов в США?

По мнению экспертов, большинство онлайн-манипуляций перед промежуточными выборами в Конгресс имеет американские источники. Но нет сомнений в том, что Россия ведет работу в этой сфере.

Похоже, однако, что она направлена не столько на то, чтобы изменить расклад сил в Конгрессе в ту или иную сторону, сколько на то, чтобы показать россиянам, что демократия является небезопасной системой, и тем самым легитимизировать автократическое правление Путина внутри страны.

Наглядной тому иллюстрацией является сайт USAReally. Сайт был запущен в мае Федеральным агентством новостей, входящим в империю, которой, предположительно, руководит союзник Путина Евгений Пригожин. Эта империя включает «Агентство интернет-исследований» – так называемую «фабрику троллей», сотрудникам которой спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения ранее в этом году.

Московский офис USAReally находится в том же здании, что и Федеральное агентство новостей. «Фабрика троллей» также первоначально была расположена в офисах Федерального агентства новостей в Санкт-Петербурге, где сегодня висит огромная вывеска «Аренда/продажа». Место, где сегодня, предположительно, размещается «фабрика троллей», представляет собой более современный семиэтажный комплекс. Журналисту Associated Press не разрешили пройти внутрь, а сотрудники «фабрики троллей» отказались дать интервью.

Сайт USAReally выглядит на удивление дилетантским, и его российское происхождение бросается в глаза, учитывая грамматические ошибки и ссылки на российские социальные сети.

На сайте говорится, что его цель – предоставлять американцам «объективную и независимую» информацию. Его главный редактор Александр Малькевич утверждает, что это никак не связано с влиянием на промежуточные выборы. Тем не менее, его московский офис украшен флагом конфедератов, фотографиями Трампа и посвященными ему сувенирами. В нем также есть ручка, которая повторяет известные цитаты Трампа.

Согласно утверждению Малькевича, американцы сами раскалывают свое общество, идет ли речь о праве на ношение оружия, иммигрантах и правах ЛГБТ – материалы на эти темы представлены на сайте.

Можно с уверенностью утверждать, что американские власти не паникуют по поводу российского вмешательства в промежуточные выборы. В то время, как службы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности, «разведывательное сообщество пока не получило свидетельств наличия серьезной кампании, направленной на вмешательство в инфраструктуру выборов по образцу 2016 года». Об этом заявил на прошедших в среду в Конгрессе слушаниях заместитель министра внутренней безопасности Кристофер Кребс.

Возможно, российские злоумышленники ждут сентября, когда завершатся праймериз, и ситуация будет более понятной. Не исключено, что они ждут президентских выборов 2020 года, которые имеют гораздо большее значение для американской внешней политики.

Тем временем армия ботов, троллей и таких сайтов, как USAReally, похоже, зондирует ситуацию.

«Сайт USAReally сам по себе едва ли станет существенной движущей силой», – считает Арик Тоулер из исследовательской группы Bellingcat. По его мнению, это частично связано с принимаемыми Twitter и Facebook мерами по обнаружению и закрытию автоматизированных аккаунтов. В то же время Тоулер допускает, что сайт может набрать обороты, создавая порождающий расколы контент, который затем будет передаваться другим американским агрегаторам провокационных новостей, таким как InfoWars или Gateway Pundit.

Он считает, что главная роль таких сайтов, как USAReally состоит в том, чтобы угодить Кремлю и доказать, что пригожинская империя сохраняет активность в американской информационной сфере.

Напомним, 16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых – российский предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований».

13 июля заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн выступил в Вашингтоне в связи с обнародованием обвинений, выдвинутых 12 сотрудникам Главного разведывательного управления в связи с вмешательством Москвы в американскую избирательную кампанию.

Компания Twitter заблокировала аккаунты DCLeaks и Guccifer 2.0., которые фигурируют по делу о вмешательстве Москвы в американскую президентскую избирательную кампанию 2016 года.