Российское государство не имеет отношения к частной деятельности Евгения Пригожина, а также к вмешательству в избирательную кампанию в США. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF, передает ТАСС.

«О Пригожине. Я прошу вас делать отличие между правительством Российской Федерации, российским государством и юридическими лицами. Вы сказали, что господина Пригожина называют «поваром Путина». Он действительно работает в сфере гастрономии, у него есть рестораны в Санкт-Петербурге», - сказал Путин.

«Но сейчас я хочу вас кое о чем спросить: Вы серьезно думаете, что владелец ресторана, даже если он обладает способностями хакера и владеет фирмой из этой сферы – я не знаю, что он там делает – что этот человек может повлиять на выборы в США или в любой другой европейской стране? Насколько низко должны упасть на Западе СМИ и политика, если владелец ресторана из России может оказать влияние на выборы в США», - отметил российский лидер.

«Это разве не смешно? Возможно, это хорошо или плохо, но это неправда. Спросите его самого. Российское государство здесь ни при чем», - подчеркнул Путин.

По словам президента, он за свою жизнь познакомился со многими людьми в Санкт-Петербурге и Москве. «В США есть господин Сорос, который вмешивается во всевозможные дела по всему миру. И мне наши американские друзья частенько говорят, что США как государство не имеет к этому никакого отношения, это частные дела господина Сороса. У нас же это частное дело господина Пригожина», - резюмировал Путин.

16 февраля власти США выдвинули обвинения в отношении 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение подготовил аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера. Среди обвиняемых – российский предприниматель Евгений Пригожин и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований».