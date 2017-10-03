Дело подозреваемого в покушении на преступление и мошенничество члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского направлено на рассмотрение в Шевченковский райсуд Киева.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Дело подозреваемого в покушении на преступление и мошенничество члена ВСП Павла Гречковского направили на рассмотрение в Шевченковский райсуд Киева», - написала она в Twitter.

Напомним, 21 сентября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил о разоблачении Гречковского в вымогательстве 500 тыс. долл. за незаконное влияние на судебное решение.

ВСЮ решил, что Гречковский уйдет в отпуск на период расследования.

22 сентября 2016 года Печерский районный суд Киева избрал для него меру пресечения в виде залога в сумме 3,895 млн грн.

Гречковский утверждает, что дело против него сфабриковано, и никаких доказательств по нему нет.

8 августа 2017 года ГПУ вручила подозрение Гречковскому.