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Дело подозреваемого в покушении на преступление и мошенничество члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского направлено на рассмотрение в Шевченковский райсуд Киева.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Дело подозреваемого в покушении на преступление и мошенничество члена ВСП Павла Гречковского направили на рассмотрение в Шевченковский райсуд Киева», - написала она в Twitter.

Напомним, 21 сентября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил о разоблачении Гречковского в вымогательстве 500 тыс. долл. за незаконное влияние на судебное решение.

ВСЮ решил, что Гречковский уйдет в отпуск на период расследования. 

22 сентября 2016 года Печерский районный суд Киева избрал для него меру пресечения в виде залога в сумме 3,895 млн грн. 

Гречковский утверждает, что дело против него сфабриковано, и никаких доказательств по нему нет. 

8 августа 2017 года ГПУ вручила подозрение Гречковскому.

 
ForUm

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