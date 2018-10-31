Генеральная прокуратура обжалует решение суда, который признал члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского невиновным в покушении на мошенничество.

Об этом Украинской правде сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

«ГПУ будет подавать апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда в отношении гражданина Гречковского», - сказал он.

По словам Лысенко, это будет сделано сразу после получения и изучения полного текста решения этого суда.

Напомним, 30 октября коллегия Шевченковского райсуда Киева объявила приговор Гречковскому и второму фигуранту дела Олегу Шкляру.

Их обоих полностью оправдали.

Гречковскому инкриминировали покушение на мошенничество. Генпрокурор Луценко говорил, что член ВСП якобы требовал 500 тыс. долларов за влияние на принятие судом необходимого решения.

Защита Гречковского настаивала, что это была провокация.