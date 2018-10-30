На днях на основе уникального боевого опыта, полученного во время сдерживания и отражения российской вооруженной агрессии, инструкторы Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы провели очередные тактико-специальные учения с экипажами боевых бронированных машин и расчетами групповой оружия, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время учений отработаны реальные тактические эпизоды по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря, которые пытаются захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построении обороны украинских сил.

В ходе отработки тактических задач персонал выполнил упражнения учебных стрельб из стрелкового, группового оружия и вооружения боевых машин как днем, так и ночью. В том числе, моделируя различные элементы обстановки на поле боя, персоналом отработано маневрирование пограничными подразделениями и эвакуация техники под прикрытием дымовых завес.

Напомним, в июле украинские вертолетчики провели учения по поражению морских целей для повышения готовности к отражению нападения на побережье Азовского моря.

В августе на побережье Азовского моря провели стрельбы армейской авиации.