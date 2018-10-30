В расчетном месяце (сентябрь 2018) управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда за предоставленные услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий провели перерасчеты в пользу потребителей на общую сумму 4,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Основными основаниями для проведения перерасчетов стало непредоставление услуг:

по уборке придомовой территории (518 451 грн);

по уборке лестничных клеток (675506 грн)

по техническому обслуживанию лифтов (512 714 грн);

по обслуживанию систем диспетчеризации (351094 грн)

по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем противопожарной автоматики и дымоудаления (114104 грн)

с полива дворов, клумб и газонов (1914263 грн)

по освещению МЗК (6658 грн)

по энергоснабжению лифтов (99765 грн).

В частности, в Деснянском районе в 536 домах, обслуживаемых коммунальными ЖЭУ (за период с мая по сентябрь 2018), возвращено более 978 тыс. грн за непредоставленные услуги по поливу дворов, клумб и газонов.

Также значительную сумму за непредоставленные услуги по поливу дворов, клумб и газонов вернули в Святошинском районе – более 523 тыс. грн, в Шевченковском – более 210 тыс. грн.

Наибольший пересчет по уборке лестничных клеток с сентября 2018 осуществлен в Дарницком районе – более 261 тыс. грн.

Для корректного начисления на фактическое количество лиц, проживающих в квартире, потребитель может обратиться с соответствующим заявлением в Центр коммунального сервиса. Сумма перерасчета отражается в квитанциях в графе «перерасчет».

В случае нарушений со стороны исполнителей услуг необходимо составлять акты-претензии в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 11 декабря 2013 № 970 «Об утверждении Порядка проведения перерасчета размера платы за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в случае перерыва в их предоставлении, непредоставления или предоставления не в полном объеме».