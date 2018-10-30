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В Одессе украинский силач Олег Скавыш более чем на 16 метров протянул по воде зубами корабль весом более 600 тонн. 

Об этом сообщают #Буквы.

Таким образом Скавыш установил новый рекорд Украины.

Действие происходило около причала Ильичевского судоремонтного завода.

Научно-исследовательское судно «Верещагино» весит 614 тонн, поэтому его долго устанавливали возле причала.

Эта работа заняла более двух часов, так как корабль из-за сильного ветра постоянно сносило.

Олег взялся зубами за специальную кожаную деталь, прицепленную к тросу, и протянул судно на 16,3 метра. Однако сделать это Скавышу удалось лишь со второго раза.
ForUm

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