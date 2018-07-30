Украинские провели учения по поражению морских целей для повышения готовности к отражению нападения на побережье Азовского моря, сообщает пресс-центр штаба ООС.



«В Объединенных силах уделяется значительное внимание обороне Азовского побережья по недопущению высадки вражеского морского десанта. Действия сухопутной группировки будут поддержаны всеми силами и средствами необходимыми для предотвращения вторжения с моря», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева все подразделения, задействованные в обороне морского побережья, осуществляют постоянные тренировки с целью повышения готовности к отражению нападения.

Так, на прошлой неделе в течение двух дней вблизи Мариуполя свою подготовку повышали авиационные наводчики армейской авиации, которые наводили на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты, а именно Ми-24 и Ми-8.

В штабе отметили, что проведенное мероприятие показало - авиационные наводчики готовы к боевому наведению авиации на морские цели и во взаимодействии с экипажами вертолетов обеспечат точную стрельбу по противнику.

Напомним, Президент Петр Порошенко не исключает, что РФ готовится провести военную операцию атаки на Мариуполь.

Глава государства отдал приказы министру обороны, начальнику Генерального штаба, командующему ВМС по принятию мер для прекращения нарушения закона и российских провокаций при прохождении украинским Керченским проливом и атак с использованием захваченного и незаконно аннексированного Крыма с незаконно размещенным Черноморским флотом в захваченном Севастополе.