По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева была проверена готовность подразделений армейской авиации, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, 6 августа летным экипажам и передовым авиационным наводчикам были определены задачи в установленные временные показатели на максимальных скоростях выйти в указанный район на побережье Азовского моря и осуществить поражение целей на суше и на море.

«Проверка подтвердила - дежурные силы находятся в боеготовности, передовые авиационные наводчики умело привели вертолеты армейской авиации на определенные цели. Результат - объекты поражены», – сказано в сообщении.

Ранее украинские вертолетчики провели учения по поражению морских целей для повышения готовности к отражению нападения на побережье Азовского моря.

Напомним, Президент Петр Порошенко не исключает, что РФ готовится провести военную операцию атаки на Мариуполь.

Глава государства отдал приказы министру обороны, начальнику Генерального штаба, командующему ВМС по принятию мер для прекращения нарушения закона и российских провокаций при прохождении украинским Керченским проливом и атак с использованием захваченного и незаконно аннексированного Крыма с незаконно размещенным Черноморским флотом в захваченном Севастополе.