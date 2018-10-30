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Органы социальной защиты и специальные комиссии, которые принимают решение о назначении коммунальных субсидий, должны учитывать все жизненные обстоятельства людей, подающих заявления о предоставлении государственной помощи. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время посещения государственного учреждения «Правительственный контактный центр», сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Это специальный колл-центр, куда со всей Украины поступают звонки на короткий номер 15-45. Обычно спектр обращений не ограничивается одной темой, однако сейчас вопрос назначения субсидий составляет треть всех обращений.

Глава правительства лично принял несколько звонков и ответил на вопросы абонентов. Отдельные случаи он рассмотрел совместно с министром социальной политики Андреем Ревой, который также посетил колл-центр.

«Живого общения ничто не заменит. То, что я пообщался с людьми, для меня это также важно. Я услышал, как они живут, чем я могу помочь. Люди же могут говорить как о системных проблемах, так и о личных вещах, индивидуальные условия, - сказал Гройсман. - Я говорил и подчеркиваю: управление соцзащиты должно стоять на стороне человека, который к ним обратился. Наша задача – защитить каждого. Но сделать это можно, если слышать и понимать человека, у которого есть проблемы».

Кабинет Министров упростил процедуру предоставления субсидий и заложил 55 млрд грн на программу предоставления субсидий в проект бюджета на 2019 год. По словам  Гройсмана, этих средств будет достаточно для того, чтобы обеспечить людей адресной помощью. По расчетам правительства, количество домохозяйств, имеющих право на субсидию в этом отопительном сезоне, составит около 7 млн. Окончательные данные о количестве людей, которые будут получать субсидию в течение отопительного сезона, можно будет получить в декабре. Среднее еженедельное количество обращений за субсидиями сейчас составляет около 100 тыс. человек.

Напомним, Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ.
ForUm

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