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Упавший после затопления плавучего дока башенный кран оставил на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» дыру размером четыре на пять метров. Об этом заявил  президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, сообщает Lenta.ru.

«При падении кран оставил дырку 4 на 5 метров, это структурные части корабля, которые ремонтируются легко и просто. У нас нет ощущения, что повреждения выше ватерлинии сколько-нибудь существенные. Задача сейчас с помощью водолазов понять, нет ли повреждений под водой. Мы не ожидаем проблем, но убедиться надо», — отметил он.

Напомним, инцидент с плавучим доком ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске произошел в ночь на 30 октября. Авианосец и так должен был выходить из дока и встать к причальной стенке, но «при совершении этой операции произошел неконтролируемый сброс электроэнергии, что привело к непрогнозируемому погружению дока».

Единственный российский авианосец встал на ремонт до 2021 года, он должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Рахманов утверждает, что произошедшее не повлияет на скорость выполнения заказа. По оценке специалистов, для замены оборудования придется «разворотить» практически половину корабля.
ForUm

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