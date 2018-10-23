Правительство вводит механизмы защиты людей, для которых нынешняя ценовая ситуация в газовой сфере финансово тяжелая. Об этом в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«В прошлом году мы имели 6,9 млн хозяйств, имеющих право на субсидии. В межотопительный сезон мы несколько ужесточили требования. Нам надо было выяснить, сколько людей на самом деле имеют право на субсидии, - сказал Гройсман. - Сейчас мы условия ослабили. Субсидию должен получить тот, кто в ней нуждается. Это адресная дотация».

Напомним, Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров расширить программу субсидий в связи с повышением тарифов на газ.