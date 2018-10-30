Перед украинскими военными не стоит задача продвинуться вперед по линии соприкосновения или освободить определенный населенный пункт. Об этом в интервью ВВС Украина заявил командующий ООС Сергей Наев.

«Цель ООС - освобождение всей территории, которая временно оккупирована Россией. Президент подчеркнул, что это можно сделать только политико-дипломатическим путем», – отметил он.

При этом Наев подчеркнул, что Объединенные силы готовы к различным видам военных действий, предусмотренных планом ООС. «Но по состоянию на сейчас у нас не стоит задача освободить Дебальцево или иной населенный пункт. Главное - стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и гарантировать безопасность для развития Донецкой и Луганской областей», – заявил он

Наев также отметил, что непосредственно подготовка к ведению боевых действий в населенных пунктах пока не проводится. «Но, подчеркиваю, мы будем готовы к выполнению тех задач, которые перед нами будут стоять», – подчеркнул он.

По его словам, взятие под контроль населенных пунктов на Донбассе зависит от военной обстановки.

«Если будет угроза населению и воинам ООС, то будут и соответствующие решения. Но продвижение к линии соприкосновения не является приоритетом. Приоритет - сохранение жизни и здоровья гражданских и бойцов», - подытожил Наев.

Напомним, в начале октября начальник пресс-центра ООС Вячеслав Петровский заявил, что с августа украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе увеличили полосу безопасности более чем 10 кв км.

В конце сентября стало известно, что украинские военнослужащие взяли под контроль хутор Вольный в Луганской области.

В начале октября вблизи Волновахи бойцы Объединенных сил продвинулись на 1200 метров вперед и провели зачистку села, которое находилось в «серой зоне».