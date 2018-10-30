Киевский апелляционный суд отменил штраф в размере 1,7 тыс. грн главе НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву за отказ предоставить депутату Верховной Рады Сергею Власенко («Батькивщина») информацию с перечнем лиц, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом». Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в суде.

По словам собеседника, в понедельник, 29 октября, апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката, поданную в интересах Коболева, и отменил решение Шевченковского районного суда Киева о штрафе.

Также суд апелляционной инстанции постановил закрыть дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева оштрафовал Коболева на 1,7 тыс. гривен за отказ предоставить Власенко информацию с перечнем лиц, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом».

Как известно, наблюдательный совет НАК принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО «Газпром» относительно транзитного контракта на $46 миллионов.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов).

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украниы» с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.