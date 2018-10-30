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Совет Безопасности ООН во вторник проведет открытое заседание по инициативе Украины, а также при поддержке партнеров в Совбезе, с целью обсуждения ситуации на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщил Укринформу спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

«Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание, посвященное ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мероприятие состоится по инициативе Украины вместе с группой друзей в Совете Безопасности»,- отметил дипломат.

В последний раз Совбез обсуждал проблему российской агрессии против Украины 29 мая.

«Как мы видим, с того времени ситуация только обостряется», - подчеркнул представитель Украинской миссии.

В частности, через неконтролируемую участок границы в Украину из РФ продолжают направляться так называемые «гуманитарные конвои», поступает оружие, боеприпасы и военный персонал.

«Российская Федерация и поддерживаемые ею боевики регулярно нарушают режим прекращения огня на Донбассе, что приводит к жертвам среди мирного населения и уничтожения критически важной инфраструктуры», - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что заседание состоится накануне анонсированных в Москве и оккупационной властью псевдо-выборов на Донбассе.

«Украина и её партнеры неоднократно заявляли, что, в случае их проведения, Россия грубо нарушит взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей, а сами по себе так называемые «выборы» являются ничтожными», - подчеркнул он.

В этой связи украинская сторона подчеркивает, что такая ситуация «требует срочной реакции» Совета Безопасности ООН.

«Кроме того, планируем проинформировать международное сообщество о нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму, а также российские провокации в Азовском море», - добавил украинский дипломат.

Обсуждение должно начаться в 15 часов (в 21 по Киеву).

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что украинские дипломаты активно работают над тем, чтобы в течение 73 сессии Генассамблеи ООН были приняты две чрезвычайно важных резолюции, касающиеся агрессии РФ против Украины.
ForUm

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