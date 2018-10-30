В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness, чье настоящее имя Теодор Джонс.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Billboard. «Перестрелка произошла утром возле ресторана Waffle House в штате Луизиана», - говорится в сообщении.

Музыкант умер еще до приезда полицейских и скорой. Ему было 34 года.

Young Greatness стал известен в 2016 году, когда его песня Moolah заняла 85-е место в рейтинге Billboard Hot 100.