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В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness, чье настоящее имя Теодор Джонс.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Billboard. «Перестрелка произошла утром возле ресторана Waffle House в штате Луизиана», - говорится в сообщении.

Музыкант умер еще до приезда полицейских и скорой. Ему было 34 года. 

Young Greatness стал известен в 2016 году, когда его песня Moolah заняла 85-е место в рейтинге Billboard Hot 100.
ForUm

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