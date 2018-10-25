Украинские дипломаты активно работают над тем, чтобы в течение 73 сессии Генассамблеи ООН были приняты две чрезвычайно важных резолюции, касающиеся агрессии РФ против Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«Украинские дипломаты активно работают над тем, чтобы в течение 73 сессии Генассамблеи ООН были принято 2 сверхважные резолюции. Первая – о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Уже в ноябре проект резолюции будет рассмотрен на третьем комитете ООН и в декабре - проголосован на Генассамблее», – отметила она.

Также Геращенко сообщила, что вторая резолюция, которая будет принята на текущей сессии – о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря. «Сегодня резолюцию по Азовскому морю проголосовал Европарламент. Следующую резолюцию должна принять Генассамблеи ООН. В России земля и море должны гореть под ногами», – подчеркнула она.

Как ранее сообщал ForUm, 25 октября Европейский парламент призывл все страны - члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми усиливать санкции против Российской Федерации в случае обострения ситуации в Азовском море. Соответствующая законодательная резолюция сегодня была принята на заседании Европарламента в Страсбурге (Франция).