Аналитики аграрных рынков бьют тревогу - государству не хватает овощехранилищ, где возможно сохранить урожай во время холодов, передает AgroReview.

В таких хранилищах должна регулироваться температура и влажность, чтобы овощи не замерзли и не сгнили.

Только треть овощехранилищ в Украине соответствуют современным нормам хранения овощей, остальное - это сооружения советского периода.

По мнению Павла Коваля, гендиректора УАК, такая ситуация на рынке овощных толкает производителей продавать овощи сразу после сбора урожая во время самых низких цен. Некоторые фермеры вообще не собирают овощи из-за низкой рентабельности.

«Так что картофель и овощи негде нормально хранить, потери урожая могут составлять 20-25%. Многие фермеры, чтобы не сгноить урожай, осенью пытаются побольше продать, понимая, что с точки зрения экономики поступают неправильно, ведь цены сразу после сбора урожая низкие. Но они сознательно идут на это. А иногда некоторые аграрии, сориентировавшись в ценах на рынке в то время, когда урожай еще в поле, принимают тяжелое для себя решение не собирать его вообще. Ведь сбор и транспортировку выращенного с поля к месту хранения - это немалые затраты, которые составляют примерно треть от всей себестоимости», - отметил эксперт.

С проблемой хранения сталкиваются все производители овощных, особенно хозяйства населения. Проблема хранилищ в том, что преимущественно каждая овощная культура имеет свои особенности хранения.

В то же время производство овощей в Украине увеличивается. По информации Государственной службы статистики, в Украине собрали более 7 млн тонн овощей, и это больше, чем в прошлом году.

Как сообщалось ранее, овощная корзина за год подорожала на 34%, или на 10,5 грн.