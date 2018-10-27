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Руководство завода Fujitsu объявило о закрытии. Данная компания является последней в Европе, которая изготавливает компьютеры и ноутбуки. Ожидается, что полное прекращение работы произойдет в 2020 году, пишут Экономические новости.

Мощности предприятия располагаются в Германии, в городе Аугсбург. Ликвидация компании затронет полторы тысяч работником. Об этом в пятницу заявил журналистам представитель Fujitsu.

Помимо этого, работу могут потерять еще 300 сотрудников, работающих в германских компаниях-сотрудниках. Сборочные и логистические отделы же переедут в Японию.

На данный момент между менеджерами и сотрудниками Fujitsu продолжаются переговоры об их дальнейшей судьбе.

Таким образом, в 2020 году исчезнет последний европейский завод по производству компьютеров и ноутбуков. Добавим, что Fujitsu занималась также изготовлением устройств для сохранения данных.

На рынке компьютерной техники нынче доминируют компании из Тайваня, Китая и Южной Кореи (Acer, Asus, Lenovo, Samsung и LG). В качестве конкурентов им выступают три американских гиганта: Apple, Dell и HP.

Справка. Исследователи установили, что сейчас прослеживается резкое сокращение продаж классических ПК. Современные люди предпочитают им планшеты и смартфоны.
ForUm

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