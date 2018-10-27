На трассе Киев-Чоп на 770 километре неподалеку Мукачева произошла смертельная автоавария, пишет Свидок.

Известно, что на большой скорости легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии по меньшей мере один человек погиб. Из-за аварии полиция перекрыла движение на трассе и автомобили проезжали через село Кольчино.

На эту минуту движение по трассе восстановлено. Полиция открыла уголовное производство по факту аварии и проводит расследование. Подробности - позже.

Как сообщалось ранее, в сети опубликовано видео ДТП в центре Киева с участием автокрана, в котором повреждены почти 2 десятка авто.