На трассе Киев-Чоп на 770 километре неподалеку Мукачева произошла смертельная автоавария, пишет Свидок.
Известно, что на большой скорости легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии по меньшей мере один человек погиб. Из-за аварии полиция перекрыла движение на трассе и автомобили проезжали через село Кольчино.
На эту минуту движение по трассе восстановлено. Полиция открыла уголовное производство по факту аварии и проводит расследование. Подробности - позже.
Как сообщалось ранее, в сети опубликовано видео ДТП в центре Киева с участием автокрана, в котором повреждены почти 2 десятка авто.
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