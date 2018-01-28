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В санкционный список США попала польская фирма Doncoaltrade, которая занималась поставками угля с оккупированного Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

В пятницу вечером Минфин США сообщил о расширении санкций против России из-за ситуации в Украине, добавив в него 21 физическое лицо и 12 организаций.

В список попала компания Doncoaltrade, которая в 2012 году была зарегистрирована в городе Катовице. Санкции против нее были введены из-за ее связи с Александром Мельничуком, сообщает «Экономическая правда».

В начале октября стало известно, что фирма Doncoaltrade занимается поставками угля с оккупированных территорий в Польшу.

Ее президентом и главным акционером является Александр Мельничук, который некоторое время был заместителем «министра» угольной промышленности так называемой «ЛНР».

Как сообщили ранее польские СМИ, антрацит из оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в страну антрацита с оккупированных районов Донбасса.
ForUm

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