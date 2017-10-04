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Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в страну антрацита с оккупированных районов Донбасса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Biznes Alert.

«Было ввезено 11 тыс. тонн угля, или столько, сколько за сутки потребляет один энергетический блок», - сказал Тхужевский.

Сообщение также прокомментировал министр энергетики Украины Игорь Насалик, находящийся с визитом в Польше.

Как сообщили ранее польские СМИ, антрацит из оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу, а доходы от его продажи попадают в том числе в карман главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что это не совсем по-партнерски. 
ForUm

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