Антрацит с оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу, а доходы от его продажи попадают в том числе в карман главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого.

Об этом пишет польское издание Dziennik, передает Европейская правда.

Доставкой угля в Польшу занимается фирма Doncoaltrade, с 2012 года зарегистрирована в городе Катовице. Ее президентом и главным акционером является Александр Мельничук, который некоторое время был «заместителем министра топлива, энергетик и угольной промышленности» «ЛНР».

Журналистам издания удалось выяснить, каким образом антрацит попадает в Польшу.

«Мельничук высылает в Россию уголь из контролируемых ими («ЛНР»- ред.) территорий, а также уголь, закупленный у людей, добывающих его в копанках. Представители мафии-владельцы копанок продают антрацит по 22 доллара за тонну, в то время как его официальная цена на польской границе составляет 140 долларов», - пишет издание.

Россияне трактуют уголь как импорт из Украины, так как фирма, которая занимается его вывозом, формально зарегистрирована в Киеве. Украина же считает это контрабандой, поскольку не имеет контроля ни над границей, ни над экспортом из Луганска.

Схему попадания угля из ОРДЛО в ЕС изданию подтвердил председатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский, который был заместителем директора двух шахт в Луганской области. По его словам, на каждой тонне угля, проданной Мельничуком в Польшу, Плотницкий зарабатывал 500 гривен.

Издание признает, что трудно оценить, как много угля по такой схеме попало и продолжает попадать в Польшу. Подсчеты усложняет факт, что эту схему сложно однозначно признать контрабандной, поскольку запрет экспорта из Украины касается только Крыма.