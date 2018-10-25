Европейский парламент призывает все страны - члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми усиливать санкции против Российской Федерации в случае обострения ситуации в Азовском море. Соответствующая законодательная резолюция сегодня была принята на заседании Европарламента в Страсбурге (Франция).

«Европейский парламент подчеркивает, что Керченский мост был незаконно построен, и приветствует решение Европейского Совета о введении ограничительных мер в отношении шести компаний, которые были привлечены к его строительству», - говорится в резолюции.

«Европейский парламент настоятельно призывает вице-президента, высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности (Федерику Могерини) вместе со странами - членами ЕС в Европейском Совете четко разъяснить, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море обострится еще больше», - отмечают евродепутаты.

Кроме того, ЕП выражает обеспокоенность относительно участия европейских компаний в строительстве моста через Керченский пролив, поскольку это участие «сознательно или неосознанно подрывает санкционный режим ЕС».

По этой причине Европарламент призывает Европейскую комиссию изучить и проверить соблюдение действующих ограничительных мер ЕС, а страны-члены призывает осуществить обмен информацией относительно того, возбуждены ли уголовные дела по случаям возможных нарушений санкционного режима ЕС европейскими компаниями.

Напомним, ФСБ РФ начала досмотр судов, направляющихся в Украину.

По данным Госпогранслужбы, проверка Россией судов на Азове – законна.

Президент Петр Порошенко не исключает, что РФ готовится провести военную операцию атаки на Мариуполь.

Глава государства отдал приказы министру обороны, начальнику Генерального штаба, командующему ВМС по принятию мер для прекращения нарушения закона и российских провокаций при прохождении украинским Керченским проливом и атак с использованием захваченного и незаконно аннексированного Крыма с незаконно размещенным Черноморским флотом в захваченном Севастополе.

12 октября Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о защите интересов Украины на юге и востоке, а также в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.