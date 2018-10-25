В случае если США будут поставлять ракеты среднего и меньшего радиуса действия в Европу, Россия будет вынуждена ответить зеркально, и это может вызвать новую «гонку вооружений». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщается на сайте Кремля.

«Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально, и европейские страны, которые согласятся с этим, если до этого дойдет, должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Это очевидная вещь. Мы вернемся в ситуацию с «Першингом» из Европы», - заявил президент России.

Он утверждает, что США не предоставили доказательств невыполнения Россией условий договора о РСМД.

«Как обычно никаких доказательств для этого не предъявляется, а Соединенные Штаты уже его нарушили, установив систему противоракетной обороны в Румынии, использовав для этого пусковые установки «Иджис», поставив их на землю, на территорию», - сказал он.

Напомним, 21 октября президент Дональд Трамп объявил о намерении США выйти из договора 1987 года, ограничивающего производство, использование и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

Свое решение он мотивировал тем, что Москва нарушает его положения. О нарушении договора Россией ранее говорили глава Пентагона Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Нарушающим условаия договора вооружением на Западе считают комплекс 9М729 (SSC-8). В Москве подчеркивают, что он соответствует договору.

Договор, подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, ликвидировал целый класс ракет наземного базирования, как обычных, так и ядерных, с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.