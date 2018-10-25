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Премьер-министр Владимир Гройсман инспектирует железнодорожный экспресс в аэропорт «Борисполь».

«В феврале - проект, в мае - начало работ, в октябре - тестовый пуск подвижного состава. В ноябре начало работы экспресса», - написал он в Twitter.

 


 

 

Напомним, ранее строительство скоростной линии железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь планировалось завершить в декабре.

Стоимость проезда составит 80 гривен.
ForUm

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