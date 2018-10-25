Премьер-министр Владимир Гройсман инспектирует железнодорожный экспресс в аэропорт «Борисполь».
«В феврале - проект, в мае - начало работ, в октябре - тестовый пуск подвижного состава. В ноябре начало работы экспресса», - написал он в Twitter.
Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль". У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу. pic.twitter.com/69g1SfcK3x— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.
Напомним, ранее строительство скоростной линии железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь планировалось завершить в декабре.
Стоимость проезда составит 80 гривен.
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