В ночь на 25 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 146 населенных пунктов в 9 областях Украины, сообщает ГосЧС.
Так, в Винницкой области обесточены 60 населенных пунктов, Львовской – 29, Тернопольской - 18, Черновицкой - 14, Ивано-Франковской - 7, Луганской - 6, Закарпатской - 5, Донецкой - 4 и Волынской – 3.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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