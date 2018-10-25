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В ночь на 25 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 146 населенных пунктов в 9 областях Украины, сообщает ГосЧС.

Так, в Винницкой области обесточены 60 населенных пунктов, Львовской – 29, Тернопольской - 18, Черновицкой - 14, Ивано-Франковской - 7, Луганской - 6, Закарпатской - 5, Донецкой - 4 и Волынской – 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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